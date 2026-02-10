ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST
