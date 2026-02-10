DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 -1,4%Nas23.076 -0,1%Bitcoin56.813 -1,8%Euro1,1874 -0,2%Öl69,65 +0,8%Gold5.088 +1,2%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt EssilorLuxottica auf 'Outperform' - Ziel 320 Euro

11.02.26 21:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
280,00 EUR 28,00 EUR 11,11%
News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Brillenhersteller die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen. Das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr 2025 liege im Rahmen der Erwartung trotz Gegenwinds für die Bruttomargen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:39 / EST

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen
Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
21:11EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
10.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.02.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
30.01.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
28.11.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
20.10.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
17.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

