EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 115,55 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

14:51 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
EssilorLuxottica
265,20 EUR -16,20 EUR -5,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht habe einige rote Flaggen gehisst, schrieb Luca Solca am Mittwochabend. Er wies unter anderem darauf hin, dass der Verkauf von Smartbrillen an Zwischenhändler dem Abverkauf an die Endkunden deutlich vorweg gelaufen sei./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
267,10 €		 Abst. Kursziel*:
-6,40%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
265,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,73%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
325,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

