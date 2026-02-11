EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 115,55 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Geschäftsbericht habe einige rote Flaggen gehisst, schrieb Luca Solca am Mittwochabend. Er wies unter anderem darauf hin, dass der Verkauf von Smartbrillen an Zwischenhändler dem Abverkauf an die Endkunden deutlich vorweg gelaufen sei./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
267,10 €
|Abst. Kursziel*:
-6,40%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
265,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,73%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
325,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
