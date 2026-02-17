DAX 25.190 +0,8%ESt50 6.071 +0,8%MSCI World 4.522 +0,3%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 57.044 +0,2%Euro 1,1840 -0,1%Öl 69,26 +2,8%Gold 4.951 +1,5%
EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 113,81 Mrd. EUR

KGV 51,52
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Bernstein Research

EssilorLuxottica Market-Perform

12:46 Uhr
EssilorLuxottica Market-Perform
EssilorLuxottica
234,80 EUR -7,80 EUR -3,22%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die KI-Revolution im Brillenbereich spitze sich weiter zu, schrieb Luca Solca am Mittwoch angesichts eines Berichts über Apple-Pläne mit den Smartglasses. Der Experte sieht darin eine fundamentale Bedrohung für das Geschäftsmodell des Optik- und Luxusgüterkonzerns. Unabhängig davon, ob smarte Brillen vielleicht das "nächste Smartphone" werden, wäre der Schaden für den traditionellen Brillenmarkt seiner Einschätzung nach von Dauer./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com

