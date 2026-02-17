Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die KI-Revolution im Brillenbereich spitze sich weiter zu, schrieb Luca Solca am Mittwoch angesichts eines Berichts über Apple-Pläne mit den Smartglasses. Der Experte sieht darin eine fundamentale Bedrohung für das Geschäftsmodell des Optik- und Luxusgüterkonzerns. Unabhängig davon, ob smarte Brillen vielleicht das "nächste Smartphone" werden, wäre der Schaden für den traditionellen Brillenmarkt seiner Einschätzung nach von Dauer./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC

