EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 113,81 Mrd. EURKGV 53,52
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die KI-Revolution im Brillenbereich spitze sich weiter zu, schrieb Luca Solca am Mittwoch angesichts eines Berichts über Apple-Pläne mit den Smartglasses. Der Experte sieht darin eine fundamentale Bedrohung für das Geschäftsmodell des Optik- und Luxusgüterkonzerns. Unabhängig davon, ob smarte Brillen vielleicht das "nächste Smartphone" werden, wäre der Schaden für den traditionellen Brillenmarkt seiner Einschätzung nach von Dauer./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
233,20 €
|Abst. Kursziel*:
7,20%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
234,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,47%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
322,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
