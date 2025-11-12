DAX24.363 +1,1%Est505.780 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1572 -0,1%Öl64,61 -0,8%Gold4.125 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 44 Euro

12.11.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,55 EUR 1,60 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege um 300 Millionen Euro über der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts habe hierzu beigetragen. Der Schritt sei interessant, denn RWE verfüge über weitere "alte Anlagen" in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden. Mit diesen könnten in Zukunft weitere Werte gehoben werden./rob/bek/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
10:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE OutperformBernstein Research
09:36RWE OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE OutperformBernstein Research
09:36RWE OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen