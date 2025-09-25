DAX23.722 +0,8%ESt505.495 +0,9%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.577 +0,2%Euro1,1690 +0,2%Öl69,67 ±0,0%Gold3.758 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

26.09.25 14:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
78,55 EUR -0,10 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Knorr-Bremse von 91 auf 92 Euro angehoben und die Papiere nach ihrem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Übernahme der Duagon Group sei ein weiterer logischer Schritt in der strategischen Ausrichtung des Spezialisten für Bremssysteme, schrieb Fabio Hölscher am Freitag. Er passte sein Bewertungsmodell entsprechend an und nahm weitere kleinere Änderungen vor. Knorr habe seine Strategie bisher hervorragend umgesetzt./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Knorr-Bremse

DatumRatingAnalyst
09:46Knorr-Bremse BuyWarburg Research
08:01Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Knorr-Bremse HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Knorr-Bremse BuyUBS AG
23.09.2025Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:46Knorr-Bremse BuyWarburg Research
24.09.2025Knorr-Bremse BuyUBS AG
23.09.2025Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Knorr-Bremse BuyUBS AG
20.08.2025Knorr-Bremse BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Knorr-Bremse HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Knorr-Bremse HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.2025Knorr-Bremse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
04.12.2024Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
04.11.2024Knorr-Bremse SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

