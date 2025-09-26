Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 12,72 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Knorr-Bremse von 91 auf 92 Euro angehoben und die Papiere nach ihrem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Übernahme der Duagon Group sei ein weiterer logischer Schritt in der strategischen Ausrichtung des Spezialisten für Bremssysteme, schrieb Fabio Hölscher am Freitag. Er passte sein Bewertungsmodell entsprechend an und nahm weitere kleinere Änderungen vor. Knorr habe seine Strategie bisher hervorragend umgesetzt./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
78,70 €
|Abst. Kursziel*:
16,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
78,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,68%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
