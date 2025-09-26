DAX 23.739 +0,9%ESt50 5.500 +1,0%Top 10 Crypto 15,32 +0,4%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 93.609 -0,1%Euro 1,1704 +0,0%Öl 69,75 +0,2%Gold 3.763 +0,0%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 39
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag
Knorr-Bremse Aktie

78,85 EUR +0,20 EUR +0,25 %
STU
Marktkap. 12,72 Mrd. EUR

KGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100

ISIN DE000KBX1006

Symbol KNBHF

Warburg Research

Knorr-Bremse Buy

26.09.25
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
78,85 EUR 0,20 EUR 0,25%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Knorr-Bremse von 91 auf 92 Euro angehoben und die Papiere nach ihrem Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Übernahme der Duagon Group sei ein weiterer logischer Schritt in der strategischen Ausrichtung des Spezialisten für Bremssysteme, schrieb Fabio Hölscher am Freitag. Er passte sein Bewertungsmodell entsprechend an und nahm weitere kleinere Änderungen vor. Knorr habe seine Strategie bisher hervorragend umgesetzt./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
78,70 €		 Abst. Kursziel*:
16,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,68%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

26.09.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
26.09.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
23.09.25 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

