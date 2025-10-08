Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 257,57 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 257,57 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 257,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 256,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.556.164 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 0,98 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 52,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 246,17 USD je Apple-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingebracht

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt