Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Aktie im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochabend tiefer

10.09.25 20:24 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochabend tiefer

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 226,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
193,70 EUR -6,30 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 226,56 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 226,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 13.273.685 Apple-Aktien.

Bei 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,80 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 169,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 25,31 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 235,55 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Die Apple-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

