Fokus auf Aktienkurs

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag stabil

02.10.25 16:10 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag stabil

Die Aktie von Apple zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 255,40 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
219,05 EUR 1,35 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 255,40 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 257,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 254,15 USD. Mit einem Wert von 256,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.933.830 Apple-Aktien gehandelt.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,26 USD für die Apple-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08:31Apple NeutralUBS AG
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:31Apple NeutralUBS AG
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

