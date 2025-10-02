Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagabend im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 257,51 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 257,51 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 258,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 256,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.134.695 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 52,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 246,26 USD.

Am 31.07.2025 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 94,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

