Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 228,07 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 228,07 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 228,43 USD. Bei 226,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.487.001 Apple-Aktien gehandelt.

Bei 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 14,04 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 25,80 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 234,80 USD an.

Am 31.07.2025 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2025 7,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

