Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 239,75 USD.

Das Papier von Apple konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 239,75 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 240,10 USD. Bei 238,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.935.595 Apple-Aktien gehandelt.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 8,48 Prozent wieder erreichen. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 242,69 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 94,04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

