Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Apple gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 256,24 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 256,24 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 253,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 7.128.590 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 51,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,24 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,04 Mrd. USD – ein Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,38 USD je Apple-Aktie.

