DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.311 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Apple im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit Abschlägen

26.09.25 20:24 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Apple gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 256,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
219,05 EUR -1,35 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 256,24 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 253,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 7.128.590 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 51,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,24 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,04 Mrd. USD – ein Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,38 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt

Apple-Aktie steigt: Abschaffung oder Modifizierung von Digital Markets Act gefordert

Intel-Aktie erneut höher: Nach NVIDIA-Einstieg nun auch Werben um Investitionen bei Apple

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen