Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend stärker

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 239,57 USD zu.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 239,57 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 240,10 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 238,94 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.536.992 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 242,69 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94,04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,37 USD je Aktie belaufen.

