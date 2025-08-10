DAX24.090 -0,3%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.363 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX fester -- Chinas Börsen in Grün -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Asiatischer Markt

BVB-Aktie in Grün: BVB holt Tischtennis-Legende Timo Boll als Markenbotschafter

11.08.25 09:09 Uhr
BVB-Aktie freundlich: Tischtennis-Legende Timo Boll startet neue Karriere - als Markenbotschafter des BVB | finanzen.net

Tischtennis-Ikone Timo Boll wird Markenbotschafter bei Borussia Dortmund.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,73 EUR 0,07 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das gaben der Verein und der siebenmalige Olympiateilnehmer am Rande der Saisoneröffnung des BVB vor dem Spiel gegen Juventus Turin bekannt.

Wer­bung

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit soll vor allem auf der Erschließung des asiatischen Marktes liegen. "Fußball ist in China sehr, sehr populär, aber der BVB kann, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen und da werde ich mein Bestes geben", sagte Boll, der seine aktive Karriere erst vor wenigen Monaten beendete und in Asien Kultstatus genießt.

Der 44-Jährige ist bekennender Fan der Schwarz-Gelben. Ende März hatte er in einem Interview mit dem BVB betont, wie sehr ihn eine Aufgabe bei seinem Lieblingsverein reizen würde. "Ich würde gerne mal in die Welt des Fußballs eintauchen, ein Praktikum machen. Der BVB ist mein Herzensverein neben der anderen Borussia aus Düsseldorf. Ich habe da 17 Jahre gespielt, das ist meine zweite Heimat geworden", sagte Boll damals.

Weitere BVB-Markenbotschafter aus dem Fußball

"Ich habe in meinem Spind immer auch einen BVB-Aufkleber gehabt", sagte Boll im ausverkauften Stadion in Dortmund. Auf eigenen Wunsch wird er unter anderem ein mehrwöchiges Praktikum beim BVB absolvieren und den Club sowie seine verschiedenen Arbeitsbereiche im In- und Ausland währenddessen noch besser kennenlernen.

Wer­bung

Der BVB setzt seit Jahren auf ehemalige Sportler als Markenbotschafter. Bislang waren dies aber ausschließlich ehemalige Club-Ikonen aus dem Fußball. Aktuell sind Karl-Heinz Riedle, Jörg Heinrich, Roman Weidenfeller und Patrick Owomoyela für die Dortmunder in dieser Rolle tätig.

Die BVB-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent höher bei 3,67 Euro.

/jgl/DP/nas

DORTMUND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen