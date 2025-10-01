AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca haussiert am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 8,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 8,6 Prozent auf 121,42 GBP zu. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,42 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,88 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 1.526.356 Stück.

Am 05.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,56 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,74 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 21,15 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,72 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

