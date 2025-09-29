DAX23.699 -0,2%ESt505.490 -0,3%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.797 -0,7%Euro1,1749 +0,2%Öl67,17 -0,7%Gold3.830 -0,1%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

30.09.25 09:26 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 110,14 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
126,15 EUR -1,00 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 110,14 GBP abwärts. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 110,10 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,34 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.069 Stück gehandelt.

Bei 122,56 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 10,13 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10,25 Mrd. GBP eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,13 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
29.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

