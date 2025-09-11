AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca fällt am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 119,16 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 119,16 GBP abwärts. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 119,00 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 119,30 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 163.017 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 124,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 3,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 24,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,24 USD je AstraZeneca-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,72 GBP an.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 9,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau