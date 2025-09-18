AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagnachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 113,66 GBP.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 113,66 GBP. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 114,44 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 113,82 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 1.634.873 Stück.

Bei einem Wert von 122,56 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2025). Mit einem Zuwachs von 7,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Mit Abgaben von 15,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,24 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

