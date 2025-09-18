DAX23.628 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1763 -0,2%Öl66,86 -1,0%Gold3.658 +0,4%
Kurs der AstraZeneca

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagmittag gesucht

19.09.25 12:06 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 113,18 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
129,95 EUR -0,10 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 113,18 GBP zu. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,84 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,82 GBP. Bisher wurden via London 1.160.316 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,56 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 8,29 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 15,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,72 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

