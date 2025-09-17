DAX23.661 +1,3%ESt505.455 +1,6%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.174 +0,7%Euro1,1832 +0,1%Öl68,07 +0,2%Gold3.668 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagmittag in Rot

18.09.25 12:07 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 113,28 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
130,75 EUR 0,20 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 113,28 GBP ab. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 112,96 GBP. Bei 114,24 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 128.983 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 15,48 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,72 GBP aus.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
13:31AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
