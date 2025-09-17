DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1761 -0,2%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
So bewegt sich AstraZeneca

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca legt am Vormittag zu

19.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 113,22 GBP.

Um 09:07 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 113,22 GBP nach oben. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 113,84 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,82 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 81.296 AstraZeneca-Aktien.

Bei 122,56 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 7,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 15,44 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,24 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,98 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,10 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

