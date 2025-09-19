AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 112,84 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 112,84 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 112,48 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 112,82 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 80.804 AstraZeneca-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,56 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 15,15 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,24 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,72 GBP an.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt