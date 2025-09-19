DAX23.508 -0,6%ESt505.447 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,80 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Kursverlauf

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca büßt am Vormittag ein

22.09.25 09:29 Uhr

22.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 112,54 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
128,40 EUR -1,90 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 112,54 GBP. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,50 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,82 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.377 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,56 GBP. Dieser Kurs wurde am 05.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 8,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,93 Prozent.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
