Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier!
VW-Aktie: Millionenstrafe in Brasilien wegen Sklavenarbeit
Auftakt der Ligaphase

BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier!

30.08.25 19:21 Uhr
BVB-Aktie: Erfolgsstory in der Champions League! | finanzen.net

Borussia Dortmund eröffnet aus deutscher Sicht die kommende Saison in der Champions League.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,63 EUR -0,02 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Auftakt der Ligaphase mit 36 Mannschaften tritt der BVB am 16. September um 21.00 Uhr bei Juventus Turin an. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Europäische Fußball-Union UEFA zwei Tage nach der Auslosung am Donnerstag veröffentlichte.

Für den deutschen Meister FC Bayern München geht es am 17. September (21.00 Uhr) mit einem attraktiven Heimspiel los, dann ist Club-Weltmeister FC Chelsea zu Gast. Bayer Leverkusen beginnt am 18. September (18.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen, anschließend (21.00 Uhr) erwartet Eintracht Frankfurt zum ersten Spiel Galatasaray Istanbul.

Die Ligaphase endet nach jeweils acht Begegnungen pro Team am 28. Januar kommenden Jahres, dann folgen die K.o.-Runden. Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde um das Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Das Finale findet am 30. Mai in Budapest statt. Der Modus ist damit der gleiche wie bei der Premiere in der vergangenen Saison.

BVB mit Abwehrsorgen gegen Union - Mainz zu Gast in Wolfsburg

Borussia Dortmund geht mit einer personell geschwächten Abwehr ins erste Heimspiel der neuen Saison. Trainer Niko Kovac muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin erneut auf die verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Emre Can und Niklas Süle verzichten.

Zuvor trifft der VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN). Die Mainzer wollen den Schwung aus dem Einzug in die Ligaphase der Conference League mitnehmen. Zum Abschluss des Spieltages steht die Partie des Aufsteigers 1. FC Köln gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm.

/mam/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
