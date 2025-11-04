DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,5%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.677 -2,0%Euro1,1528 +0,1%Öl64,56 -0,4%Gold3.985 -0,4%
SFC Energy-Aktie: Millionenauftrag erhalten

04.11.25 07:50 Uhr
SFC Energy-Aktie: Brennstoffzellenspezialist erhält Millionenauftrag

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy hat einen Folgeauftrag eines langjährigen Kunden aus dem Bereich der Standort-Sicherheits- und Überwachungsdienste erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SFC Energy AG
15,26 EUR 0,10 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bestellung habe ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Zum Vergleich: Für 2025 strebt SFC einen Umsatz zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro an.

/mis/zb

BRUNNTHAL (dpa-AFX)

