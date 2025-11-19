DAX23.243 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,02 -1,2%Gold4.115 +1,2%
Aktie im Blick

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

19.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Das Papier von Barclays gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 3,96 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,49 EUR -0,01 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr rutschte die Barclays-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 3,96 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Barclays-Aktie bis auf 3,95 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,99 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.617.073 Barclays-Aktien.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,31 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Barclays-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 43,50 Prozent sinken.

Für Barclays-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,080 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,091 GBP ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,40 GBP aus.

Am 22.10.2025 lud Barclays zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,10 GBP. Im Vorjahresquartal hatte Barclays ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,17 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 6,55 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,432 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

