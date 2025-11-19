Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Barclays-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,02 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,02 GBP zu. Bei 4,02 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,99 GBP. Zuletzt wurden via London 11.044.432 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,31 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,26 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 44,27 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Barclays gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 7,17 Mrd. GBP gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Barclays.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,432 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Nach Deal mit OpenAI: Analyst bullish für NVIDIA-Rivale AMD-Aktie