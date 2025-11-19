DAX23.226 +0,2%Est505.560 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.570 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,53 -2,0%Gold4.075 +0,2%
Blick auf Barclays-Kurs

19.11.25 16:08 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Barclays. Das Papier von Barclays konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,02 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,02 GBP zu. Bei 4,02 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,99 GBP. Zuletzt wurden via London 11.044.432 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,31 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,26 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,24 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Barclays-Aktie mit einem Verlust von 44,27 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,080 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,091 GBP je Barclays-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,40 GBP je Barclays-Aktie an.

Barclays gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Barclays mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz wurden 7,17 Mrd. GBP gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Barclays.

In der Barclays-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,432 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
28.04.2023Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays HoldDeutsche Bank AG
27.10.2022Barclays Sector PerformRBC Capital Markets
26.10.2022Barclays NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.03.2018Barclays SellCitigroup Corp.
23.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
16.02.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.
17.01.2018Barclays SellGoldman Sachs Group Inc.

