DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv
Barclays im Fokus

Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag mit roten Vorzeichen

21.11.25 16:08 Uhr
Barclays Aktie News: FTSE 100 Aktie Barclays am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Barclays gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 3,93 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
4,49 EUR -0,10 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Barclays-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 3,93 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Barclays-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,89 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,92 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 15.899.758 Barclays-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,31 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Barclays-Aktie somit 8,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,24 GBP am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Barclays-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,080 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,091 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der Barclays-Aktie wird bei 3,40 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Barclays am 22.10.2025. Das EPS wurde mit 0,10 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,17 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 6,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die Barclays-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Barclays möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Barclays im Jahr 2025 0,432 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barclays plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Barclays plc

DatumRatingAnalyst
07.04.2025Barclays OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.12.2024Barclays OutperformRBC Capital Markets
22.08.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2024Barclays BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Barclays BuyUBS AG
