BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von BAT zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 41,53 GBP zu.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 41,53 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,64 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,35 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 592.417 Stück.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 5,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,86 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,79 GBP an.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,40 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose