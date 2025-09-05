DAX23.741 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.358 -0,1%Nas21.828 +0,6%Bitcoin95.532 +0,7%Euro1,1743 +0,2%Öl66,03 +0,6%Gold3.630 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursverlauf

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag stärker

08.09.25 16:10 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag stärker

Die Aktie von BAT zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 41,53 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,90 EUR 0,30 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 41,53 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,64 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,35 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 592.417 Stück.

Bei 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 5,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,86 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,40 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,79 GBP an.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,40 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen