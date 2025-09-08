BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag ohne große Veränderung
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,32 GBP an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Im London-Handel kam die BAT-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,32 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 41,49 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,29 GBP. Mit einem Wert von 41,41 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 32.322 BAT-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 6,49 Prozent wieder erreichen. Bei 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 36,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,45 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,79 GBP.
Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,40 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen