BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,32 GBP an der Tafel.

Im London-Handel kam die BAT-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 41,32 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 41,49 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,29 GBP. Mit einem Wert von 41,41 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 32.322 BAT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 6,49 Prozent wieder erreichen. Bei 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 36,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,45 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,79 GBP.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,40 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose