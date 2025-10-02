BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 38,23 GBP abwärts.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 38,23 GBP. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 37,82 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,78 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 755.509 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,10 Prozent. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,76 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,57 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,40 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

