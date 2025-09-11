BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von BAT gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 42,08 GBP.

Um 09:06 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 42,08 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 42,15 GBP. Bei 42,14 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.939 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,56 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2024 Kursverluste bis auf 26,22 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 60,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,45 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 43,57 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,40 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

