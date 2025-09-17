BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag fester

Kurs der BAT

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 41,04 GBP. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 41,33 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,18 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203.927 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 7,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,11 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,76 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 4,05 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

