BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von BAT zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 41,86 GBP.

Bei der BAT-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 41,86 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 42,01 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 41,71 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,84 GBP. Zuletzt wurden via London 656.426 BAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. 5,12 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,38 GBP fiel das Papier am 16.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,45 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,33 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,37 GBP je BAT-Aktie.

