Fokus auf Aktienkurs

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag behauptet

21.11.25 09:22 Uhr

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von BAT zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die BAT-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,82 GBP an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,30 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 41,82 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 41,91 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,74 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 41,84 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 57.301 BAT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 5,21 Prozent zulegen. Am 16.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,38 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,14 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,45 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,33 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,37 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

