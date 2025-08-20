BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Mittag schwächer

BAT im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 43,67 GBP.

Um 11:47 Uhr ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 43,67 GBP. Bei 43,50 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,93 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 305.599 BAT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,76 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,22 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 66,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,07 GBP je BAT-Aktie an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 05.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,42 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

