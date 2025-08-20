BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 43,75 GBP ab.

Die BAT-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 43,75 GBP abwärts. Bei 43,50 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,93 GBP. Zuletzt wechselten 696.392 BAT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 21.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,57 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,07 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 11.02.2027.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,42 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

