Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Kurs der BAT

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag kaum bewegt

24.11.25 12:06 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag kaum bewegt

Die Aktie von BAT zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die BAT-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 42,26 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48,10 EUR 0,65 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 42,26 GBP bewegte sich die BAT-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 42,80 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,11 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,59 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 638.000 BAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. 4,12 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,38 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 32,84 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,45 GBP. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 45,33 GBP.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,37 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

