BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT macht am Dienstagmittag Boden gut

25.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BAT zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 42,18 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48,05 EUR 0,35 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BAT konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 42,18 GBP. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 42,22 GBP. Bei 41,60 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 280.829 BAT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 4,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.01.2025 bei 28,38 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 48,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,45 GBP belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,33 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,37 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

