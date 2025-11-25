BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT macht am Dienstagmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von BAT zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BAT-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 42,18 GBP.

Das Papier von BAT konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 42,18 GBP. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 42,22 GBP. Bei 41,60 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 280.829 BAT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 4,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.01.2025 bei 28,38 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 48,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,45 GBP belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,33 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,37 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

