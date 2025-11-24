BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 42,61 GBP zu.

Um 09:07 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 42,61 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 42,80 GBP. Bei 42,59 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.930 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.01.2025 Kursverluste bis auf 28,38 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 33,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 45,33 GBP angegeben.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,37 GBP in den Büchern stehen haben wird.

