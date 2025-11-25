BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 41,79 GBP ab.

Die BAT-Aktie musste um 09:06 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 41,79 GBP. Bei 41,60 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,60 GBP. Bisher wurden heute 32.711 BAT-Aktien gehandelt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 5,29 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,38 GBP am 16.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,33 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,37 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose