Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Aktie im Blick

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag leichter

25.11.25 09:24 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 41,79 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,65 EUR -0,05 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie musste um 09:06 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 41,79 GBP. Bei 41,60 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,60 GBP. Bisher wurden heute 32.711 BAT-Aktien gehandelt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 5,29 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,38 GBP am 16.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,33 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,37 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

