BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von BAT zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 43,12 GBP zu.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 43,12 GBP. Bei 43,13 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 41,60 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.245.313 BAT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.01.2025 bei 28,38 GBP. Abschläge von 34,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,33 GBP je BAT-Aktie aus.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,37 GBP fest.

