BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT reagiert am Mittag positiv

BAT im Fokus

Die Aktie von BAT zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 41,99 GBP.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 41,99 GBP. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,00 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,64 GBP. Bisher wurden via London 353.175 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 4,79 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,22 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,44 GBP belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,07 GBP für die BAT-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,42 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

