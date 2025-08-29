DAX23.987 +0,4%ESt505.362 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Bayer im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit roten Vorzeichen

01.09.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 27,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,90 EUR -0,45 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 27,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,65 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 342.060 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,70 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 33,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Hätte sich eine Bayer-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Bayer-Aktie im Fokus: Schwächere Währungen und Rechtsstreitigkeiten bleiben Risiko

Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

