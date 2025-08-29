Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Bayer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,88 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 27,88 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,85 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,12 EUR. Bisher wurden heute 80.200 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 11,30 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 51,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Hätte sich eine Bayer-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Bayer-Aktie im Fokus: Schwächere Währungen und Rechtsstreitigkeiten bleiben Risiko