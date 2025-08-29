DAX24.006 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1724 +0,3%Öl68,18 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Aktienkurs im Fokus

Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Bayer

01.09.25 09:24 Uhr
Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,93 EUR -0,42 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 27,88 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,85 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,12 EUR. Bisher wurden heute 80.200 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 11,30 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 51,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,88 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im August 2025

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Hätte sich eine Bayer-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Bayer-Aktie im Fokus: Schwächere Währungen und Rechtsstreitigkeiten bleiben Risiko

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

