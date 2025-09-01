DAX23.502 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.082 -1,0%Nas21.120 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Blick auf Bayer-Kurs

Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag

02.09.25 16:09 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 27,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,41 EUR -0,47 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 27,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 27,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,77 EUR. Bisher wurden heute 869.165 Bayer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 12,63 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 49,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Hätte sich eine Bayer-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Bayer-Aktie im Fokus: Schwächere Währungen und Rechtsstreitigkeiten bleiben Risiko

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

