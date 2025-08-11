Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Bayer

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 25,65 EUR.

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 25,65 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 25,49 EUR. Bei 25,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.049.402 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 20,97 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,35 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,86 EUR an.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.

