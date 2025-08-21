DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,52 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Bayer im Blick

Bayer Aktie News: Bayer legt am Nachmittag zu

22.08.25 16:09 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer legt am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 28,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,54 EUR 0,64 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bayer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 28,62 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 28,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.028.285 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 8,44 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,77 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 06.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,59 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil

Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington

Jefferies & Company Inc. gibt Bayer-Aktie Hold

Nachrichten zu Bayer

Analysen zu Bayer

