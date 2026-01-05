Bayer-Krebsmittel Sevabertinib in USA und China mit Breakthrough-Therapy-Status
DOW JONES--Bayer hat für sein Krebsmedikament Sevabertinib von den Zulassungsbehörden in den USA und China den Status Breakthrough Therapy in der Erstlinientherapie zur Behandlung von Patienten mit HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten. Der Status wird vergeben, um die Entwicklung bestimmter neuer Medikamente zu beschleunigen.
Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte für Sevabertinib kürzlich nach beschleunigten Verfahren bereits eine Zulassung in einer anderen Lungenkrebs-Indikation erteilt. Der Wirkstoff Sevabertinib gehört zur Gruppe der Kinasehemmer, die die gleichnamigen Enzyme blockieren.
