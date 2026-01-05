DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 ±0,0%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.512 -0,8%Euro1,1732 +0,1%Öl61,44 -0,5%Gold4.459 +0,3%
Bayer-Krebsmittel Sevabertinib in USA und China mit Breakthrough-Therapy-Status

06.01.26 08:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
38,56 EUR 0,30 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
DOW JONES--Bayer hat für sein Krebsmedikament Sevabertinib von den Zulassungsbehörden in den USA und China den Status Breakthrough Therapy in der Erstlinientherapie zur Behandlung von Patienten mit HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten. Der Status wird vergeben, um die Entwicklung bestimmter neuer Medikamente zu beschleunigen.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte für Sevabertinib kürzlich nach beschleunigten Verfahren bereits eine Zulassung in einer anderen Lungenkrebs-Indikation erteilt. Der Wirkstoff Sevabertinib gehört zur Gruppe der Kinasehemmer, die die gleichnamigen Enzyme blockieren.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 02:47 ET (07:47 GMT)

mehr Analysen