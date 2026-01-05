Bayer-Krebsmittel Sevabertinib in USA und China mit Breakthrough-Therapy-Status

DOW JONES--Bayer hat für sein Krebsmedikament Sevabertinib von den Zulassungsbehörden in den USA und China den Status Breakthrough Therapy in der Erstlinientherapie zur Behandlung von Patienten mit HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten. Der Status wird vergeben, um die Entwicklung bestimmter neuer Medikamente zu beschleunigen.

Wer­bung Wer­bung

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte für Sevabertinib kürzlich nach beschleunigten Verfahren bereits eine Zulassung in einer anderen Lungenkrebs-Indikation erteilt. Der Wirkstoff Sevabertinib gehört zur Gruppe der Kinasehemmer, die die gleichnamigen Enzyme blockieren.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 02:47 ET (07:47 GMT)